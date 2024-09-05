У МЗС підсумували роботу за чотири роки керівництва Кулеби

Міністерство закордонних справ нагадало про здобутки української дипломатії за останні чотири роки, коли відомство очолював Дмитро Кулеба.

Як пише "Європейська правда", таке повідомлення з’явилось на Facebook-сторінці міністерства.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що останні чотири роки "були часом великих викликів" для дипломатії України, але їй вдалось досягти "багатьох важливих результатів".

Серед таких МЗС згадало насамперед коаліцію підтримки України на тлі повномасштабної агресії Росії, зокрема формат "Рамштайн", розблокування рішень щодо надання зброї, санкції проти Москви та голосування на підтримку Києва в ООН.

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Також у МЗС згадали про розширення дипломатичної діяльності в Азії, Африці та Латинській Америці – від розробки відповідних зовнішньополітичних та комунікаційних стратегій до відкриття нових посольств і турне міністра.

Іншим здобутком Міністерство закордонних справ називає подальшу інтеграцію України в ЄС і НАТО – відкриття переговорів про вступ із Євросоюзом та отримання статусу Партнера з розширеними можливостями Альянсу.

Крім того, відомство згадало про розширення зусиль у сферах публічної та культурної дипломатії, внутрішні реформи та модернізацію дипломатичної та консульської служби.

"Команда МЗС вдячна Дмитру Кулебі за роботу та продовжить працювати заради України на чолі із новим міністром Андрієм Сибігою", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Він був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У квітні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.