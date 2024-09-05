В МИД подытожили работу за четыре года руководства Кулебы

Министерство иностранных дел напомнило о достижениях украинской дипломатии за последние четыре года, когда ведомство возглавлял Дмитрий Кулеба.

Как пишет "Европейская правда", такое сообщение появилось на Facebook-странице министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что последние четыре года "были временем больших вызовов" для дипломатии Украины, но ей удалось достичь "многих важных результатов".

Среди таких МИД вспомнил прежде всего коалицию поддержки Украины на фоне полномасштабной агрессии России, в частности формат "Рамштайн", разблокирование решений о предоставлении оружия, санкции против Москвы и голосование в поддержку Киева в ООН.

Реклама:

Также в МИД упомянули о расширении дипломатической деятельности в Азии, Африке и Латинской Америке – от разработки соответствующих внешнеполитических и коммуникационных стратегий до открытия новых посольств и турне министра.

Другим достижением Министерство иностранных дел называет дальнейшую интеграцию Украины в ЕС и НАТО – открытие переговоров о вступлении с Евросоюзом и получение статуса Партнера с расширенными возможностями Альянса.

Кроме того, ведомство упомянуло о расширении усилий в сферах публичной и культурной дипломатии, внутренних реформах и модернизации дипломатической и консульской службы.

"Команда МИД благодарна Дмитрию Кулебе за работу и продолжит работать ради Украины во главе с новым министром Андреем Сибигой", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября Верховная рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Он был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В апреле 2024 года его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.