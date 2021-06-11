Сибіга пояснив, хто відповідає за міжнародну політику на Банковій

Новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга пояснив, як розподілені повноваження у сфері зовнішньої політики на Банковій.

Про це дипломат розповів у своєму першому після призначення інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, за інтеграцію України до ЄС і НАТО та переговори з цими інституціями в ОПУ відповідає Ігор Жовква, а його призначили відповідальним за всі інші аспекти, пов’язані з зовнішнім курсом України.

"Мені здається, що в даному випадку є достатньо роботи для кожного з нас. І виходячи з тих пріоритетів, які є на сьогодні у нашої держави у сфері зовнішніх відносин, це (поява двох заступників, які опікуються зовнішньою політикою. – ЄП.) справді є посиленням", - зауважив Сибіга.

Разом з тим, відповідаючи на питання, на кому лежать контакти з країнами-членами ЄС та НАТО у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, Сибіга сказав, що вони "розподілили між собою" обов’язки.

"Якщо тематика стосується євроатлантичної інтеграції чи нашої роботи на євроінтеграційному напрямку, то це також належить до компетенції Ігоря Івановича. Але хочу наголосити, що це все частина спільної роботи команди", - зазначив він.

Сибіга також прокоментував зовнішньополітичну роль глави ОПУ Андрія Єрмака, який також проводить міжнародні переговори і навіть очолює урядові делегації.

"Андрій Борисович займається ключовими, надзвичайно важливими напрямками, пов'язаними, в тому числі з реалізацією зовнішньополітичного курсу… Це – керівник ОПУ, тому, безумовно, до його компетенції входить дуже широке коло питань. Натомість переді мною стоїть вужче завдання – подальша розбудова двосторонніх відносин, посилення зовнішньополітичного курсу, його цілісності, і орієнтація на результат", - сказав Сибіга, не уточнивши, які конкретні напрямки закріплені за керівником ОПУ.

Дивіться інтерв’ю: Андрій Сибіга: відповідальний за зовнішню політику Банкової. Перше інтерв’ю дипломата