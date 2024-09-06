Болгарія обіцяє боротися з мафією на своїх кордонах

Болгарський уряд пообіцяв у четвер боротися з тіньовими і злочинними організаціями, які наживаються на трафіку на кордонах країни і заплямовують її імідж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дімітар Главчев наказав Національному агентству з доходів і контррозвідці Державного агентства національної безпеки (SANS) розпочати перевірки компаній, які контролюють буферні стоянки для вантажівок уздовж кордонів з Туреччиною і Румунією.

Два дні тому болгарські транспортні організації оголосили, що їхні колеги з Греції та Туреччини хочуть організувати об'їзд Болгарії через транспортний хаос у країні.

Реклама:

"Через напруженість на кордонах прем'єр-міністр Дімітар Главчев скликав термінове засідання Ради міністрів і наказав провести перевірки, щоб в короткі терміни прояснити ситуацію і вжити заходів для нормалізації перетину кордону", – повідомила в четвер пресслужба болгарського уряду.

Проблема буферних автостоянок, якими керують компанії, пов'язані з тіньовими фігурами в болгарському бізнесі, триває вже більше року, але досі уряд не виявив жодних ознак того, що він буде вживати заходів.

У ключових точках рух вантажівок до Туреччини та Румунії перенаправляється на платні стоянки зі світлофорами, і водії змушені платити 25 євро. Поки що болгарська поліція відмовляється повідомити, хто і навіщо встановив ці світлофори. Люди з транспортного бізнесу вказують на те, що автостоянки контролюються бізнес-інтересами.

"Держава повністю самоусунулася від організації та управління рухом на прикордонних переходах. Вона залишила це завдання повністю в руках сумнівних людей", – сказала партнеру Euractiv, газеті Sega Daily, Йоанна Лалова, віцепрезидент Європейського транспортного кластеру, асоціації автомобільних перевізників.

"Те, як зараз організована робота буферних автостоянок, не вирішує проблеми з величезними чергами вантажівок, які чекають по 20-30 годин, а навпаки – ще більше загострює їх", – сказала Лалова про міжнародну реакцію на хаос на прикордонних переходах.

На початку тижня, після форуму Союзу асоціацій автомобільного транспорту в регіоні було оголошено, що Греція і Туреччина шукають альтернативні транспортні коридори в обхід Болгарії через абсурдні збори з вантажівок і тривалий час очікування.

Болгарія і Румунія стали членами Європейського Союзу у 2007 році, а у 2011-му заявили про своє бажання вступити до Шенгенської зони.

Але у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Зрештою наприкінці минулого року з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до "Шенгену", який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.