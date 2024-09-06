Болгария обещает бороться с мафией на своих границах

Болгарское правительство пообещало в четверг бороться с теневыми и преступными организациями, которые наживаются на трафике на границах страны и запятнают ее имидж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Исполняющий обязанности премьер-министра Димитар Главчев приказал Национальному агентству по доходам и контрразведке Государственного агентства национальной безопасности (SANS) начать проверки компаний, которые контролируют буферные стоянки для грузовиков вдоль границ с Турцией и Румынией.

Два дня назад болгарские транспортные организации объявили, что их коллеги из Греции и Турции хотят организовать объезд Болгарии из-за транспортного хаоса в стране.

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"Из-за напряженности на границах премьер-министр Димитар Главчев созвал срочное заседание Совета министров и приказал провести проверки, чтобы в короткие сроки прояснить ситуацию и принять меры для нормализации пересечения границы", – сообщила в четверг пресс-служба болгарского правительства.

Проблема буферных автостоянок, которыми управляют компании, связанные с теневыми фигурами в болгарском бизнесе, продолжается уже более года, но до сих пор правительство не обнаружило никаких признаков того, что оно будет принимать меры.

В ключевых точках движение грузовиков в Турцию и Румынию перенаправляется на платные стоянки со светофорами, и водители вынуждены платить 25 евро. Пока что болгарская полиция отказывается сообщить, кто и зачем установил эти светофоры. Люди из транспортного бизнеса указывают на то, что автостоянки контролируются бизнес-интересами.

"Государство полностью самоустранилось от организации и управления движением на пограничных переходах. Оно оставило эту задачу полностью в руках сомнительных людей", – сказала партнеру Euractiv, газете Sega Daily, Йоанна Лалова, вице-президент Европейского транспортного кластера, ассоциации автомобильных перевозчиков.

"То, как сейчас организована работа буферных автостоянок, не решает проблемы с огромными очередями грузовиков, которые ждут по 20-30 часов, а наоборот – еще больше обостряет их", – сказала Лалова о международной реакции на хаос на пограничных переходах.

В начале недели, после форума Союза ассоциаций автомобильного транспорта в регионе было объявлено, что Греция и Турция ищут альтернативные транспортные коридоры в обход Болгарии из-за абсурдных сборов с грузовиков и длительного времени ожидания.

Болгария и Румыния стали членами Европейского Союза в 2007 году, а в 2011-м заявили о своем желании вступить в Шенгенскую зону.

Но в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

В конце концов в конце прошлого года появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в "Шенген", который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.