Болгарія та Румунія частково приєднуються до Шенгенської зони

31 березня Болгарія та Румунія стануть новими членами Шенгенської зони: Шенгенські правила застосовуватимуться в обох країнах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах буде скасовано.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії в суботу.

В Єврокомісії заявили, що вступ двох держав до Шенгенської зони зробить спільний простір більш привабливим завдяки значному розширенню найбільшого у світі спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю.

"Завтра важливий день: Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської сім'ї. Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряних і морських кордонах. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, більш об'єднану Європу для всіх наших громадян", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що з грудня минулого року Болгарія і Румунія вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперешкодного застосування Шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

Крім того, між державами-членами, розташованими вздовж західнобалканських і східносередземноморських маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину і Словаччину, була започаткована регіональна ініціатива з поліцейського співробітництва. Це дозволить спільно і на постійній основі вирішувати пов'язані з цим проблеми, в тому числі щодо транскордонної злочинності.

В Єврокомісії також заявили, що Болгарія і Румунія постійно демонструють високий рівень відданості справі забезпечення належного захисту зовнішніх кордонів ЄС і постійно виступають в якості ключових контрибуторів внутрішньої безпеки Шенгенської зони.

Рада ЄС ще має ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської зони.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку напередодні запевнив, що уряд має план для того, щоб країна повноцінно приєдналася до Шенгенської зони до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з’явився наприкінці минулого року, він передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах.

Австрія залишилася єдиною країною, яка продовжує виступати проти прийняття Румунії до Шенгену, аргументуючи це ризиками нелегальної міграції.