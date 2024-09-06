В Британии осудили мужчину за поджог отеля для искателей убежища во время беспорядков

Британца посадили на девять лет за поджог отеля, в котором в августе проживали искатели убежища, что стало самым длительным приговором, вынесенным за время волны антимусульманских беспорядков.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

27-летний Томас Барли признал себя виновным в поджоге с намерением поставить под угрозу жизнь после того, как 4 августа поджег мусорный бак у входа в отель вблизи Роттердама на севере Англии.

Прокурор Элиша Кей заявила, что Барли подбросил дров в уже охваченный огнем промышленный мусорник, который был установлен перед пожарной дверью отеля, в то время как персонал и постояльцы прятались внутри.

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Кей рассказала, что сотрудники отеля забаррикадировались в панике в комнате и "думали, что сгорят дотла".

Напомним, рост количества заключенных пришелся на массовые антииммигрантские протесты по всей Британии, которые вызвала дезинформация о нападении с ножом в городе Саутпорт на северо-западе Англии.

В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых, в результате погибли три девочки. Хотя нападавший оказался британцем из Уэльса, в соцсетях распространялись сообщения, что он – мигрант с психическими расстройствами.

С середины августа, когда британские власти ввели экстренные меры, а полиция усилила присутствие, случаев беспорядков стало меньше. Десяткам участников беспорядков объявили приговоры по ускоренной процедуре.

30 августа стало известно, что Великобритания восстанавливает более широкие полномочия полиции по установлению условий проведения уличных протестов. В то же время, по мнению группы по защите гражданских прав, такое решение свидетельствует о тревожном пренебрежении верховенством права.