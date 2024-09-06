Министр культуры Италии ушел в отставку после скандала с трудоустройством любовницы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приняла отставку министра культуры Дженнаро Санджулиано на фоне скандала с попыткой назначить в его министерство инфлюенсерку, с которой у него был роман.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила сама Мелони.

Мелони поблагодарила Санджулиано, которого назвала "способным человеком и честным человеком", за выполненную "чрезвычайную" работу на посту министра культуры Италии, и объявила, что "приняла его безвозвратную отставку".

Она добавила, что подала президенту кандидатуру нового главы Минкульта Алессандро Джули.

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Сам Санджулиано лишь распространил в соцсетях сообщение премьера Италии, но отставку не комментировал.

Ранее на этой неделе уже бывший министр признал, что пытался назначить советницей Министерства культуры Италии инфлюенсерку Марию Розарию Бочча, с которой завел роман и ездил в служебные командировки.

На фоне скандала Санджулиано заявил, что попросил у премьера об отставке, но она ее не приняла.

Это уже второй скандал, который затронул министерство культуры в этом году: в феврале подчиненный Санджулиано, тогдашний заместитель министра культуры Витторио Сгарби, подал в отставку после того, как его обвинили в отмывании похищенных художественных произведений.