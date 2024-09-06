Премьер Грузии обвинил во лжи сенатора США, которая раскрыла детали их разговора

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что американский сенатор Джин Шахин сказала неправду о его словах на их встрече во время приезда делегации Конгресса в Грузию.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Грузинский премьер назвал ложью слова Шахин в ее недавнем обширном интервью National Journal на тему Грузии, где она упоминала о поездке в Тбилиси в начале августа в составе двухпартийной делегации.

Ее спрашивали о том, чем грузинские власти аргументируют принятие скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на сопротивление гражданского общества. Сенатор рассказала, что формальными объяснениями является "прозрачность финансирования" организаций, получающих иностранные гранты, но на практике это выглядит как наступление на гражданское общество вроде того, как когда-то сделала Россия.

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"Одна вещь, которую премьер сказал нам, когда мы встретились с ним – а мы говорили об отношениях с США и нашей обеспокоенности ухудшением отношений и нежеланием правительства "Грузинской мечты" реагировать на высказанное беспокойство – и одна его просьба была о том, чтобы мы прекратили финансирование всех общественных организаций, которые критически относятся к правительству "Грузинской мечты", – говорится в интервью Шахин (подбор и перевод цитат из интервью – ЕП).

По ее словам, конгрессмен Тернер на эти слова Кобахидзе ответил, что возможность критики власти – это одна из составляющих настоящей демократии.

"Поэтому тем более печально, что после нашего визита правительство говорит о роспуске всех оппозиционных партий. Фактически они говорят о том, чтобы сделать страну автократией. Они хотят быть диктатурой, а не демократией", – сказала Шахин.

Кобахидзе резко опроверг слова сенатора о сказанном им во время встречи.

"То, что сказала сенатор Шахин – ложь чистой воды. На встрече я такого не говорил. Меня огорчает, что такую ложь позволяет себе человек с очень высоким статусом сенатора США. Для меня это крайне печально и тревожно", – заявил грузинский премьер в комментарии журналистам.

Напомним, основатель "Грузинской мечты", олигарх Бидзина Иванишвили отказался от встречи с американским сенатором Джинн Шахин и конгрессменом Майком Тернером во время их визита в страну.