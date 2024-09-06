Депутат "АдН" вийшов із партії через тікток із закликом стріляти мігрантів

Політик ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у західнонімецькій землі Гессен Максиміліан Мюгер вийшов із політсили після скандального відео у TikTok, де він тримає в руках штурмову гвинтівку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Мюгер опублікував тікток невдовзі після смертельного ножового нападу 23 серпня на фестивалі в західнонімецькому місті Золінген.

На вже видаленому відео політик тримав штурмову гвинтівку, закликав до "вільної зброї для вільних громадян" і тричі вистрілив у повітря.

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"Ви більше не відчуваєте себе в безпеці в німецьких містах і повинні боятися, що вас заріжуть ножем або вб'ють іншим способом на вечірці або по дорозі додому", – говорив ультраправий депутат.

Відео викликало обурення серед політичних опонентів Мюгера у Гессені. Серед іншого, міністр внутрішніх справ землі Роман Посек з правоцентристських християнських демократів (ХДС) засудив його за "легітимізацію" застосування збройної сили проти мігрантів.

Після того, як вчинок Мюгера засудили однопартійці, його усунули з місцевих керівних посад. У п’ятницю він вирішив вийти з партії та її парламентської групи в земельному парламенті Гессена.

За словами представника "АдН", Мюгер стверджував, що опублікував відео зі штурмовою гвинтівкою "випадково" і лише на кілька хвилин.

Нагадаємо, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.