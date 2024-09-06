Депутат "АдН" вышел из партии из-за тиктока с призывом стрелять мигрантов

Политик ультраправой "Альтернативы для Германии" в западногерманской земле Гессен Максимилиан Мюгер вышел из политсилы после скандального видео в TikTok, где он держит в руках штурмовую винтовку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Мюгер опубликовал тикток вскоре после смертельного ножевого нападения 23 августа на фестивале в западногерманском городе Золинген.

На уже удаленном видео политик держал штурмовую винтовку, призвал к "свободному оружию для свободных граждан" и трижды выстрелил в воздух.

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"Вы больше не чувствуете себя в безопасности в немецких городах и должны бояться, что вас зарежут ножом или убьют другим способом на вечеринке или по дороге домой", – говорил ультраправый депутат.

Видео вызвало возмущение среди политических оппонентов Мюгера в Гессене. Среди прочего, министр внутренних дел земли Роман Посек из правоцентристских христианских демократов (ХДС) осудил его за "легитимизацию" применения вооруженной силы против мигрантов.

После того, как поступок Мюгера осудили однопартийцы, его отстранили от местных руководящих должностей. В пятницу он решил выйти из партии и ее парламентской группы в земельном парламенте Гессена.

По словам представителя "АдГ", Мюгер утверждал, что опубликовал видео со штурмовой винтовкой "случайно" и лишь на несколько минут.

Напомним, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.