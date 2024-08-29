У Німеччині після теракту в Золінгені троє поранених все ще перебувають у лікарні

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль розповів, що через шість днів після нападу у місті Золінген троє поранених лишаються у лікарнях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Три людини, поранені в результаті смертельної ножової атаки в західнонімецькому місті Золінген, залишаються в лікарні через шість днів після нападу.

"Їхній стан покращується", – сказав Герберт Ройль про їхній стан у своєму виступі перед спеціальною спільною комісією парламенту землі, яка розслідує підозру в ісламістському теракті.

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Інші п'ятеро поранених були виписані з лікарні і одужують, сказав Ройль.

56-річний чоловік, 67-річний чоловік і 56-річна жінка загинули в результаті нападу, який стався перед музичною сценою на ринковій площі в Золінгені під час Фестивалю розмаїття, приуроченого до святкування 650-річчя міста.

Підозрюваним у скоєнні злочину є 26-річний сирієць, якого ідентифікували як Ісса аль-Х. Він перебуває під вартою за підозрою у вбивстві, ймовірному членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава" та за іншими звинуваченнями.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад і опублікувала відео з людиною в масці, яку терористична група назвала нападником. Влада ще не визначила, чи підтверджуються заяви терористичного угруповання доказами.

Підозрюваний нападник ухилився від виконання наказу про депортацію в Німеччині, що сприяло розпалюванню інтенсивних дебатів у країні щодо притулку та міграційної політики.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.