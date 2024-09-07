У Німеччині близько 500 туристів евакуювали з гори через сильну лісову пожежу

У Німеччині напередодні близько 500 осіб евакуйовали з гори Брокен через масштабну лісову пожежу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як розповів представник округу Гарц, евакуацію вирішили провести оскільки полум'я продовжує поширюватися, незважаючи на зусилля з боротьби з ним.

Лісову пожежу виявили в другій половині дня п’ятниці. Начальник районної пожежної охорони Кай-Уве Лохзе спочатку говорив про те, що вогонь поширюється приблизно на 300 метрів.

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dpa

До вечора на гасіння пожежі було направлено два літаки із землі Нижня Саксонія, літак з округу Гарц і вертоліт.

Незважаючи на зусилля 150 пожежників на місці, багато пожеж злилися, створивши більший фронт.

dpa

Місто Вернігероде і регіональний округ сформували спільну оперативну групу.

Гарцська вузькоколійна залізниця закрила один із маршрутів через лісову пожежу, що призвело до значних затримок.

Наразі ризик виникнення лісових пожеж є дуже високим на більшій частині землі Саксонія-Ангальт після нещодавніх загорянь, особливо на півночі землі, хоча більшість із них було незабаром загашено.

Нагадаємо, наприкінці серпня на півдні Хорватії великими зусиллями стримали лісову пожежу, що підступала до бази ракетних військ.

Також повідомляли, що Греція виплатить мільйони компенсацій постраждалим від лісової пожежі біля Афін.