Греція виплатить мільйони компенсацій постраждалим від лісової пожежі біля Афін

Греція запропонує екстрену компенсацію на загальну суму в мільйони євро десяткам домогосподарств і підприємствам, які постраждали від пожежі, що забрала життя однієї жінки і спалила 10 тисяч гектарів поблизу Афін.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася 11 серпня поблизу міста Варнавас, що за 35 км від столиці Греції, і за день охопила північне передмістя міста.

Наразі інспекції виявили близько 146 будинків, які зазнали серйозних пошкоджень, а також 31 підприємство.

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Влада запропонує домогосподарствам до 150 тисяч євро, 80% у вигляді державної допомоги і 20% у вигляді безвідсоткових позик, а також до 500 тисяч євро зруйнованим підприємствам, заявило Міністерства фінансів.

Точно не відомо, скільки держава передбачила в бюджеті на компенсацію. Але урядовець повідомив агентству, що сума перевищить 30 мільйонів євро, включаючи 5,2 мільйона євро додаткових субсидій постраждалим муніципалітетам.

Лісові пожежі стали звичною рисою грецького літа протягом останніх років. Зміна клімату принесла спекотну погоду і меншу кількість дощів, що підвищило ризики пожеж.

У 2023 році в країні було зареєстровано понад 8 тисяч лісових пожеж.

Офіс прем'єр-міністра Греції заявив, що до кінця вересня оголосить детальний план протипожежного захисту та лісовідновлення для регіону Аттики.

Цього року в Греції зафіксували найтепліший липень за всю історію спостережень.