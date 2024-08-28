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У Хорватії стримали пожежу, що загрожувала військовій базі зі складами ракет

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Новини — Середа, 28 серпня 2024, 11:53 — Марія Ємець

На півдні Хорватії великими зусиллями стримали лісову пожежу, що підступала до бази ракетних військ. 

Про це повідомляє хорватське N1, пише "Європейська правда". 

Пожежа палає вже кілька днів поблизу південного міста Спліт, в районі містечка Жрновніце. Займання сталося внаслідок влучання блискавки ввечері у понеділок. 

 
Zvonimir Barisin/PIXSELL

На місці працюють понад 200 пожежників з усієї країни, близько 80 машин та спеціалізовані літаки Canadair. Боротьбу з вогнем ускладнюють рельєф, спека та сильний вітер.  

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Пожежа загрожувала людським оселям, а також підступала до бази ракетних військ. 

Вранці у середу пожежники оголосили, що загрози для бази вже немає. Пожежа все ще триває, але відкритий вогонь майже приборкали. 

 
N1 / Tea Mihanović

Місцеві дороги залишаються перекритими. Мешканців закликали не проїздити поблизу району пожежі без необхідності, щоб не заважати пересуванню служб надзвичайних ситуацій. 

На початку серпня майже у цьому ж районі гасили іншу велику лісову пожежу. 

Нагадаємо, Греція виплатить мільйони компенсацій постраждалим від лісової пожежі біля Афін.

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