В Германии около 500 туристов эвакуировали с горы из-за сильного лесного пожара

В Германии накануне около 500 человек эвакуировали с горы Брокен из-за масштабного лесного пожара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как рассказал представитель округа Гарц, эвакуацию решили провести поскольку пламя продолжает распространяться, несмотря на усилия по борьбе с ним.

dpa

Лесной пожар обнаружили во второй половине дня пятницы. Начальник районной пожарной охраны Кай-Уве Лохзе сначала говорил о том, что огонь распространяется примерно на 300 метров.

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К вечеру на тушение пожара было направлено два самолета из земли Нижняя Саксония, самолет из округа Гарц и вертолет.

Несмотря на усилия 150 пожарных на месте, многие пожары слились, создав более крупный фронт.

dpa

Город Вернигероде и региональный округ сформировали совместную оперативную группу.

Гарцская узкоколейная железная дорога закрыла один из маршрутов из-за лесного пожара, что привело к значительным задержкам.

Сейчас риск возникновения лесных пожаров является очень высоким на большей части земли Саксония-Анхальт после недавних возгораний, особенно на севере земли, хотя большинство из них было вскоре потушено.

Напомним, в конце августа на юге Хорватии большими усилиями сдержали лесной пожар, который подступал к базе ракетных войск.

Также сообщалось, что Греция выплатит миллионы компенсаций пострадавшим от лесного пожара возле Афин.