В Германии около 500 туристов эвакуировали с горы из-за сильного лесного пожара
Новости — Суббота, 7 сентября 2024, 15:05 —
В Германии накануне около 500 человек эвакуировали с горы Брокен из-за масштабного лесного пожара.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Как рассказал представитель округа Гарц, эвакуацию решили провести поскольку пламя продолжает распространяться, несмотря на усилия по борьбе с ним.
Лесной пожар обнаружили во второй половине дня пятницы. Начальник районной пожарной охраны Кай-Уве Лохзе сначала говорил о том, что огонь распространяется примерно на 300 метров.
К вечеру на тушение пожара было направлено два самолета из земли Нижняя Саксония, самолет из округа Гарц и вертолет.
Несмотря на усилия 150 пожарных на месте, многие пожары слились, создав более крупный фронт.
Город Вернигероде и региональный округ сформировали совместную оперативную группу.
Гарцская узкоколейная железная дорога закрыла один из маршрутов из-за лесного пожара, что привело к значительным задержкам.
Сейчас риск возникновения лесных пожаров является очень высоким на большей части земли Саксония-Анхальт после недавних возгораний, особенно на севере земли, хотя большинство из них было вскоре потушено.
Напомним, в конце августа на юге Хорватии большими усилиями сдержали лесной пожар, который подступал к базе ракетных войск.
Также сообщалось, что Греция выплатит миллионы компенсаций пострадавшим от лесного пожара возле Афин.