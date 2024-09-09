ЗМІ: Український легіон у Польщі поки лишається ідеєю "на папері"

Офіційний набір в анонсований Український легіон у Польщі, в якому могли би пройти підготовку українці за кордоном, ще не починався.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що офіційний рекрутинг добровольців до Українського легіону ще не почався і він досі залишається "ідеєю на папері".

Йдеться про легіон, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський під час підписання безпекової угоди з Польщею на початку липня.

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На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців. Проте, пише видання, згодом з’ясувалося, що "міністра або дезінформували, або спрацював "зіпсований телефон" і про офіційну реєстрацію на той момент ще не йшлося.

Наприкінці липня Василь Зварич, на той момент посол України у Польщі, казав про плани запустити проєкт до початку серпня.

Польща нібито була готова почати навчання рекрутів ще з 1 серпня, але набір і досі не розпочався. На сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

Зварич ще у ролі посла у Польщі казав, що спершу має бути підписана технічна угода, де будуть детально розписані ролі сторін. Такий документ підписали у п’ятницю під час візиту першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

В польському МЗС на запит видання відповіли, що коментувати на цю тему буде Міністерство оборони Польщі.

У Міноборони Польщі зазначили, що відповідальною за процедуру рекрутингу буде українська сторона, а в українському Міноборони на час публікації не надали відповіді.

У давніших коментарях в Міноборони Польщі також казали, що не будуть мати стосунку до формування легіону, процесом будуть займатися українські консульські установи.