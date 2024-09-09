СМИ: Украинский легион в Польше пока остается идеей "на бумаге"

Официальный набор в анонсированный Украинский легион в Польше, в котором могли бы пройти подготовку украинцы за рубежом, еще не начинался.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что официальный рекрутинг добровольцев в Украинский легион еще не начался и он до сих пор остается "идеей на бумаге".

Речь идет о легионе, создание которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения по безопасности с Польшей в начале июля.

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На полях саммита НАТО в Вашингтоне глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев. Однако, пишет издание, впоследствии выяснилось, что "министра или дезинформировали, или сработал "испорченный телефон" и об официальной регистрации на тот момент речь еще не шла.

В конце июля Василий Зварич, на тот момент посол Украины в Польше, говорил о планах запустить проект к началу августа.

Польша якобы была готова начать обучение рекрутов еще с 1 августа, но набор до сих пор не начался. На сайтах украинского посольства и консульств еще нет информации о рекрутинге.

Зварич еще в роли посла в Польше говорил, что сначала должно быть подписано техническое соглашение, где будут подробно расписаны роли сторон. Такой документ подписали в пятницу во время визита первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка.

В польском МИД на запрос издания ответили, что комментировать на эту тему будет Министерство обороны Польши.

В Минобороны Польши отметили, что ответственной за процедуру рекрутинга будет украинская сторона, а в украинском Минобороны на время публикации не предоставили ответа.

В более давних комментариях в Минобороны Польши также говорили, что не будут иметь отношения к формированию легиона, процессом будут заниматься украинские консульские учреждения.