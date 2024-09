Глава МЗС Литви: Дрони РФ падають на території НАТО через нашу бездіяльність

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс дорікнув союзникам по НАТО, чия бездіяльність, за його словами, призвела до безперешкодного падіння російських засобів атаки на території країн Альянсу.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що інциденти, немислимі ще 3 роки тому, сьогодні вважаються рутиною.

"Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність", – зауважив Ландсбергіс, коментуючи, вочевидь, останні епізоди з падінням російських дронів на території Латвії і Румунії.

Він додав, що Литва, звичайно, буде підтримувати рішучу відповідь союзників.

Incidents unthinkable 3 yrs ago are now treated as routine. Nothing should be landing on Ukraine, or Latvia, or anywhere on NATO territory, but this is the new reality our inaction has allowed to emerge. Lithuania will of course be supporting a strong allied response.