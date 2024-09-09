У НАТО нет информации, что дрон РФ разбился в Латвии намеренно

В НАТО не располагают информацией о том, что падение российского беспилотника на территории Латвии было преднамеренным.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла.

Она отметила, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников.

"Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", – заявила Дахлалла.

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Она напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, в частности в Румынии и Латвии.

Напомним, в Латвии в субботу 7 сентября разбился российский военный беспилотник, вероятно, залетевший через Беларусь.

Насколько известно, это был первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон России нарушил воздушное пространство Латвии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упрекнул союзников по НАТО за бездействие, которое привело к беспрепятственному падению российских дронов на территории стран Альянса.