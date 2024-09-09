У Хорватії заповнений мігрантами бус втікав від поліції та потрапив у ДТП

У понеділок в Хорватії потрапив у аварію мікроавтобус, найвірогідніше, наповнений мігрантами, намагаючись втекти від поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в ліхтарний стовп, в результаті чого постраждали 14 осіб, повідомили поліція і лікарі.

Аварія сталася близько 3 години ночі на сході Хорватії, коли поліція, яка мала зупинити в'їзд нелегалів до країни, помітила фургон зі швейцарськими номерами, в якому було занадто багато людей, і подала водієві сигнал зупинитися.

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ФОТО: HRT

Натомість водій, за словами правоохоронців, збільшив швидкість. Через кілька хвилин поліція побачила фургон на узбіччі дороги, який врізався в ліхтарний стовп.

Лікарі з довколишніх лікарень повідомили, що 14 людей отримали поранення, в тому числі семеро дітей. За неофіційними даними, це мігранти, громадяни Сирії.

Мігранти з Близького Сходу, Африки та Азії часто звертаються за допомогою до контрабандистів, щоб нелегально перетнути кордон і потрапити до багатих західноєвропейських країн. Мігранти часто змушені подорожувати в переповнених фургонах або човнах.

Кілька днів тому біля найпівденнішого острова Італії затонув човен з понад 20 мігрантами.

А чеська поліція на початку вересня виявила близько 30 мігрантів і знайшла одну мертву людину у вантажівці під Прагою.