В Хорватии заполненный мигрантами бус убегал от полиции и попал в ДТП

В понедельник в Хорватии попал в аварию микроавтобус, скорее всего, заполненный мигрантами, пытаясь убежать от полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Микроавтобус съехал с дороги и врезался в фонарный столб, в результате чего пострадали 14 человек, сообщили полиция и врачи.

Авария произошла около 3 часов ночи на востоке Хорватии, когда полиция, которая должна была остановить въезд нелегалов в страну, заметила фургон со швейцарскими номерами, где было слишком много людей, и подала водителю сигнал остановиться.

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ФОТО: HRT

Вместо этого водитель, по словам правоохранителей, увеличил скорость. Через несколько минут полиция увидела фургон на обочине дороги, врезавшийся в фонарный столб.

Врачи из близлежащих больниц сообщили, что 14 человек получили ранения, в том числе семеро детей.

Мигранты с Ближнего Востока, из Африки и Азии часто обращаются за помощью к контрабандистам, чтобы нелегально пересечь границу и попасть в богатые западноевропейские страны. Мигранты часто вынуждены путешествовать в переполненных фургонах или лодках.

Несколько дней назад возле самого южного острова Италии затонула лодка с более чем 20 мигрантами.

А чешская полиция в начале сентября обнаружила около 30 мигрантов и нашла одного мертвого человека в грузовике под Прагой.