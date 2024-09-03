Чеська поліція виявила близько 30 мігрантів у вантажівці, є загибла

Чеська поліція виявила близько 30 мігрантів і знайшла одну мертву людину у вантажівці під Прагою на шосе до Німеччини в понеділок увечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Все вказує на те, що вони є транзитними мігрантами, і, на жаль, за першою інформацією, є один загиблий", – заявили в поліції.

Представник поліції відмовився надати інформацію про національність мігрантів або інші подробиці.

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Вантажівка з іноземною реєстрацією була зупинена після 20:00 на 18-му км автостради D8, що веде з Праги до німецького міста Дрезден, повідомила поліція.

Аварійна служба ASCR повідомила, що рятувальники безуспішно намагалися реанімувати непритомну жінку у віці близько 30 років. Інші постраждалі не потребували госпіталізації, йдеться в повідомленні.

Чехія є частим транзитним маршрутом для мігрантів, які прагнуть потрапити до сусідньої Німеччини.

Нагадаємо, 30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.

29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.