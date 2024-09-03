Чеська поліція виявила близько 30 мігрантів у вантажівці, є загибла
Чеська поліція виявила близько 30 мігрантів і знайшла одну мертву людину у вантажівці під Прагою на шосе до Німеччини в понеділок увечері.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Все вказує на те, що вони є транзитними мігрантами, і, на жаль, за першою інформацією, є один загиблий", – заявили в поліції.
Представник поліції відмовився надати інформацію про національність мігрантів або інші подробиці.
Вантажівка з іноземною реєстрацією була зупинена після 20:00 на 18-му км автостради D8, що веде з Праги до німецького міста Дрезден, повідомила поліція.
Аварійна служба ASCR повідомила, що рятувальники безуспішно намагалися реанімувати непритомну жінку у віці близько 30 років. Інші постраждалі не потребували госпіталізації, йдеться в повідомленні.
Чехія є частим транзитним маршрутом для мігрантів, які прагнуть потрапити до сусідньої Німеччини.
Нагадаємо, 30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану.
29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.
Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.