Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю

Цього тижня Польща продовжить термін дії буферної зони на польсько-білоруському кордоні.

Про це передає Polskie Radio з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслава Мрочека, пише "Європейська правда".

Посадовець зазначив, що буферна зона, яка охоплює ділянку польсько-білоруського кордону завдовжки понад 60 км у межах територій прикордонних постів у Наревці, Біловежі, Дубичах Церковних та Черемсі, працюватиме за тими ж правилами, що й зараз. Обмеження буде запроваджене на чергові 90 днів.

Він наголосив на правильності такого рішення, адже, за його словами, ця буферна зона сприяла зменшенню кількості незаконних перетинів кордону.

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"Ми хотіли б продовжити термін дії зони ще на три місяці, адже це один з елементів посилення та будівництва електронного бар'єра на польсько-білоруському кордоні", – пояснив посадовець.

Як відомо, тимчасова заборона на перебування на певній території в зоні, прилеглій до державного кордону з Республікою Білорусь, діє з 13 червня 2024 року

Протягом весни та літа Польща повідомляла про регулярні сутички на кордоні між прикордонниками та групами мігрантів на території Білорусі, іноді з постраждалими. 28 травня мігрант завдав тяжких поранень 21-річному прикордоннику, який через тиждень помер.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

Зокрема 5 вересня повідомлялося, що польські прикордонники затримали підозрюваних у причетності до організованого злочинного угруповання, яке займалося організацією нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.