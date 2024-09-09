Польша продлит срок действия буферной зоны на границе с Беларусью

На этой неделе Польша продлит срок действия буферной зоны на польско-белорусской границе.

Об этом передает Polskie Radio со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Чеслава Мрочека, пишет "Европейская правда".

Чиновник отметил, что буферная зона, которая охватывает участок польско-белорусской границы длиной более 60 км в пределах территорий пограничных постов в Наревце, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе, будет работать по тем же правилам, что и сейчас. Ограничение будет введено на очередные 90 дней.

Он отметил правильность такого решения, ведь, по его словам, эта буферная зона способствовала уменьшению количества незаконных пересечений границы.

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"Мы хотели бы продлить срок действия зоны еще на три месяца, ведь это один из элементов усиления и строительства электронного барьера на польско-белорусской границе", – пояснил чиновник.

Как известно, временный запрет на пребывание на определенной территории в зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь, действует с 13 июня 2024 года

В течение весны и лета Польша сообщала о регулярных столкновениях на границе между пограничниками и группами мигрантов на территории Беларуси, иногда с пострадавшими. 28 мая мигрант нанес тяжелые ранения 21-летнему пограничнику, который через неделю умер.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.

В частности 5 сентября сообщалось, что польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.