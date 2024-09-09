Польша продлит срок действия буферной зоны на границе с Беларусью
На этой неделе Польша продлит срок действия буферной зоны на польско-белорусской границе.
Об этом передает Polskie Radio со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Чеслава Мрочека, пишет "Европейская правда".
Чиновник отметил, что буферная зона, которая охватывает участок польско-белорусской границы длиной более 60 км в пределах территорий пограничных постов в Наревце, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе, будет работать по тем же правилам, что и сейчас. Ограничение будет введено на очередные 90 дней.
Он отметил правильность такого решения, ведь, по его словам, эта буферная зона способствовала уменьшению количества незаконных пересечений границы.
"Мы хотели бы продлить срок действия зоны еще на три месяца, ведь это один из элементов усиления и строительства электронного барьера на польско-белорусской границе", – пояснил чиновник.
Как известно, временный запрет на пребывание на определенной территории в зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь, действует с 13 июня 2024 года
В течение весны и лета Польша сообщала о регулярных столкновениях на границе между пограничниками и группами мигрантов на территории Беларуси, иногда с пострадавшими. 28 мая мигрант нанес тяжелые ранения 21-летнему пограничнику, который через неделю умер.
А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.
В частности 5 сентября сообщалось, что польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.