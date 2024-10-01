Politico: В Белом доме "тихо" поддержали операцию Израиля против "Хезболлы"

Топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщили Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Американские чиновники выразили такую поддержку, несмотря на то, что администрация Байдена в последние недели публично призвала израильское правительство сократить свои удары.

Советник президента США Амос Хохштайн и координатор Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк сообщили топ-чиновникам в Израиле в последние недели, что США согласились с широкой стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переносе военного фокуса Израиля на север против "Хезболлы".

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Цель таких действий – убедить группировку принять участие в дипломатических переговорах с целью прекращения конфликта, рассказали чиновники в интервью изданию.

В середине сентября во время телефонных разговоров и встреч израильские официальные лица в общих чертах говорили о том, что их военные готовятся к передислокации. Они не сообщали подробностей.

Хохштайн и Макгерк передали своим израильским коллегам, что, хотя они все еще призывают к осторожному подходу, время для такого шага, вероятно, является благоприятным, особенно после того, как "Хезболла" значительно ухудшила свои позиции за несколько месяцев до этого.

Хотя "Хезболла" уже давно заявляла, что будет взаимодействовать с Израилем только при условии прекращения огня с боевиками ХАМАС, американские оценки на тот момент указывали на то, что ХАМАС вряд ли согласится на соглашение о прекращении огня в ближайшее время. А это означало, что пришло время сосредоточиться только на "Хезболле".

Впрочем, решение сосредоточиться на "Хезболле" породило разногласия в правительстве США, вызвав оппозицию со стороны людей в Пентагоне, Государственном департаменте и разведывательном сообществе.

Те считали, что шаг Израиля против поддерживаемой Ираном группировки может втянуть американские войска в еще один ближневосточный конфликт.

1 октября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана против "Хезболлы".

Ранее неофициально стало известно, что Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется "Хезболла".

Президент США Джо Байден заявлял, что не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в Ливане.