Новий генсек НАТО офіційно прийме повноваження у вівторок

Марк Рютте, наступник Єнса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, офіційно прийме свої повноваження та розпочне виконання обов'язків у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Церемонія передачі повноважень відбудеться у штабквартирі Альянсу в Брюсселі. Столтенберг і Рютте виступлять на засіданні Північноатлантичної ради і звернуться з короткими заявами до всіх співробітників. Потім Рютте дасть першу пресконференцію як генсек НАТО.

Колишній прем’єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг керував організацією протягом десятиліття, яке відзначилось, перш за все, повномасштабним вторгненням Росії в Україну в 2022 році.

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Очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга в Альянсі. Йдеться про згуртування підтримки України, підштовхування країн НАТО до збільшення витрат на оборону та залучення США до європейської безпеки.

Рютте, який пішов у відставку з поста прем'єра Нідерландів цього року після 14 років на посаді, є рішучим прихильником України.

Також є сподівання, що Рютте у разі перемоги Дональда Трампа на виборах використає свою майстерність знаходити компроміси, щоби налагодити взаємодію з новим американським президентом.

Рютте був офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні цього року.

ЗМІ раніше повідомили, що Столтенберг стане главою Мюнхенської безпекової конференції.

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