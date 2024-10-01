Новый генсек НАТО официально примет полномочия во вторник

Марк Рютте, преемник Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, официально примет свои полномочия и приступит к исполнению обязанностей во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Церемония передачи полномочий состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Столтенберг и Рютте выступят на заседании Североатлантического совета и обратятся с краткими заявлениями ко всем сотрудникам. Затем Рютте даст первую пресс-конференцию в качестве генсека НАТО.

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг руководил организацией в течение десятилетия, которое отметилось, прежде всего, полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году.

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Ожидается, что Рютте сохранит приоритеты Столтенберга в Альянсе. Речь идет о сплочении поддержки Украины, подталкивании стран НАТО к увеличению расходов на оборону и привлечении США к европейской безопасности.

Рютте, который ушел в отставку с поста премьера Нидерландов в этом году после 14 лет на посту, является решительным сторонником Украины.

Также есть надежда, что Рютте в случае победы Дональда Трампа на выборах использует свое мастерство находить компромиссы, чтобы наладить взаимодействие с новым американским президентом.

Рютте был официально утвержден на должность генерального секретаря НАТО в июне этого года.

СМИ ранее сообщили, что Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.

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