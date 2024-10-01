FT утверждает, что Украина начала открыто говорить с Западом о территориальных уступках

Украинские чиновники в общении со своими западными коллегами стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня, при котором российские войска остались бы на захваченных территориях, а Украина получила бы реальные гарантии безопасности.

Об этом говорится в публикации издания Financial Times, ссылающегося на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Многие европейские дипломаты, которые приняли участие в сессии Генассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке, отметили, что произошел ощутимый сдвиг в тональности и содержании дискуссий вокруг потенциального урегулирования войны в Украине.

Они отмечают большую открытость со стороны украинских официальных лиц в обсуждении возможности достижения договоренности о прекращении огня, даже если российские войска остаются на украинской территории.

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Они также отмечают более откровенные дискуссии среди западных чиновников о необходимости такого соглашения.

По словам дипломатов, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал частные встречи с западными коллегами во время своего первого визита в США, чтобы обсудить потенциальные компромиссные решения, и был более прагматичным относительно возможности проведения переговоров о "земле в обмен на безопасность", чем его предшественник.

"Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение", – говорит один из дипломатов, который присутствовал в Нью-Йорке. "И это значительное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу", – добавил он.

Издание также сообщило со ссылкой на западного чиновника, что Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет пост президента в начале следующего года.

Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на посту будет добиваться выполнения обязательств, данных Украине со стороны Альянса – в частности, по поводу необратимости ее пути к вступлению в НАТО.