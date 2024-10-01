В Грузії до реєстру "іноагентів" внесли перші організації

В Грузії почали реєструвати організації як іноземних агентів в урядовому публічному реєстрі, через два місяці після запуску порталу онлайн-реєстрації.

Про це повідомляє Sova, інформує "Європейська правда".

Міністерство юстиції Грузії напередодні внесло в базу даних п'ять організацій і планує додати ще щонайменше шість.

Першими п'ятьма організаціями стали "Молодіжна організація українців Грузії – Світанок", "Єврейський культурно-просвітницький фонд", "Професійна спілка фермерів і сільськогосподарських працівників Грузії", "Кутаїський Дім Молоді", "Союз християн".

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У Громадському реєстрі заявили, що вносять організації в базу даних на постійній основі.

Суперечливий закон "Про прозорість іноземного впливу" зобов'язує ЗМІ та НКО в Грузії, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як організації, що "просувають інтереси іноземної сили".

Ці організації піддаватимуться моніторингу кожні шість місяців, який, як попереджають юристи, може включати примус їх до передання внутрішнього листування і конфіденційних джерел.

На організації, які не дотримуються закону, накладатимуться великі штрафи.

Як відомо, реєстр для реєстрації фінансованих з-за кордону неурядових організацій та ЗМІ, який було створено на основі закону про "іноагентів", запрацював у Грузії з 1 серпня.

Грузинський парламент ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у травні, він викликав масові протести та гостру критику Заходу.

Після цього в ЄС заявили про призупинення вступу Грузії, а США – про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, Сполучені Штати вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги.