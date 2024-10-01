В Грузии в реестр "иноагентов" внесли первые организации

В Грузии начали регистрировать организации как иностранных агентов в правительственном публичном реестре, через два месяца после запуска портала онлайн-регистрации.

Об этом сообщает Sova, информирует "Европейская правда".

Министерство юстиции Грузии накануне внесло в базу данных пять организаций и планирует добавить еще по меньшей мере шесть.

Первыми пятью организациями стали "Молодежная организация украинцев Грузии – Рассвет", "Еврейский культурно-просветительский фонд", "Профессиональный союз фермеров и сельскохозяйственных работников Грузии", "Кутаисский Дом Молодежи", "Союз христиан".

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В Общественном реестре заявили, что вносят организации в базу данных на постоянной основе.

Противоречивый закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывает СМИ и НКО в Грузии, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться как организации, "продвигающие интересы иностранной силы".

Эти организации будут подвергаться мониторингу каждые шесть месяцев, который, как предупреждают юристы, может включать принуждение их к передаче внутренней переписки и конфиденциальных источников.

На организации, которые не соблюдают закон, будут накладываться крупные штрафы.

Как известно, реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, который был создан на основе закона об "иноагентах", заработал в Грузии с 1 августа.

Грузинский парламент принял скандальный закон об "иноагентах" в мае, он вызвал массовые протесты и острую критику Запада.

После этого в ЕС заявили о приостановлении вступления Грузии, а США – о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, Соединенные Штаты решили приостановить предоставление Грузии части помощи.