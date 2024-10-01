ЗМІ: Чехія заблокувала спільну заяву ЄС щодо ситуації в Лівані

Чехія напередодні заблокувала спільну заяву Європейського Союзу, яка закликала до "негайного припинення вогню" між Ізраїлем і проіранським угрупованням "Хезболла" та засуджувала кількість загиблих мирних жителів в Лівані.

Про це дипломатичні джерела розповіли виданням Euronews та Europa Press, передає "Європейська правда".

Про спільну заяву ЄС напередодні побіжно говорив топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель після позачергової зустрічі міністрів закордонних справ, присвяченій ситуації на Близькому Сході.

Але через добу з’явилась лише заява від імені самого Борреля – це стається у випадках, коли держави-члени не можуть узгодити текст.

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За інформацією ЗМІ, саме Чехія – один із найбільших прихильників Ізраїлю в Європейському Союзі – заблокувала спільну заяву, в якій містився заклик до деескалації та "припинення вогню".

Наразі незрозуміло, що саме викликало застереження Праги.

Як відомо, у ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ЗМІ раніше повідомляли, що топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Крім того, європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".