СМИ: Чехия заблокировала совместное заявление ЕС по ситуации в Ливане

Чехия накануне заблокировала совместное заявление Европейского Союза, которое призвало к "немедленному прекращению огня" между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла" и осуждало количество погибших мирных жителей в Ливане.

Об этом дипломатические источники рассказали изданиям Euronews и Europa Press, передает "Европейская правда".

О совместном заявлении ЕС накануне вскользь говорил топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель после внеочередной встречи министров иностранных дел, посвященной ситуации на Ближнем Востоке.

Но через сутки появилось лишь заявление от имени самого Борреля – это происходит в случаях, когда государства-члены не могут согласовать текст.

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По информации СМИ, именно Чехия – один из крупнейших сторонников Израиля в Европейском Союзе – заблокировала совместное заявление, в котором содержался призыв к деэскалации и "прекращению огня".

Пока непонятно, что именно вызвало предостережение Праги.

Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".