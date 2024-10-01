ЄС: Ізраїль та "Хезболла" мають припинити вогонь

Європейський Союз знову закликав негайно припинити вогонь між "Хезболлою" та Ізраїлем на тлі загострення ситуації в Лівані.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, яку наводить "Європейська правда".

Він зазначив, що обидві сторони мають взяти на себе зобов'язання щодо повного і симетричного виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1701 з метою забезпечення безпечного повернення переміщеного населення з обох сторін в рамках ширшого врегулювання шляхом переговорів.

В ЄС висловлюють жаль з приводу жертв серед цивільного населення в Лівані, руйнування цивільної інфраструктури, а також великої кількості біженців.

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Водночас у заяві засуджуються ракетні обстріли території Ізраїлю з боку "Хезболи".

"Суверенітет як Ізраїлю, так і Лівану має бути гарантований. Будь-яке подальше військове втручання різко погіршить ситуацію. ЄС стурбований ризиками подальшої ескалації конфлікту в усьому регіоні і закликає всі сторони в регіоні проявити стриманість в інтересах деескалації", – підкреслюється в заяві.

Як відомо, у ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ЗМІ раніше повідомляли, що топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Крім того, європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".