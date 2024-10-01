В Чехии объяснили блокирование совместного заявления ЕС об эскалации на Ближнем Востоке

В Министерстве иностранных дел Чехии подтвердили информацию СМИ о блокировании совместного заявления от имени Европейского Союза относительно эскалации между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла" на юге Ливана.

Об этом в комментарии порталу Novinky заявила пресс-секретарь чешского МИД Марьяна Вернер, сообщает "Европейская правда".

Как пояснила Вернер, декларация "в одностороннем порядке ограничила право Израиля на самооборону против террористов „Хезболлы", которые месяцами обстреливают гражданское население на севере Израиля".

"В то же время мы требовали отвода "Хезболлы" от границ Израиля", – добавила пресс-секретарь МИД Чехии.

Реклама:

О совместном заявлении ЕС накануне вскользь говорил топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель после внеочередной встречи министров иностранных дел, посвященной ситуации на Ближнем Востоке.

Но через сутки появилось лишь заявление от имени самого Борреля – это происходит в случаях, когда государства-члены не могут согласовать текст.

СМИ написали, что Чехия как один из крупнейших сторонников Израиля в Европейском Союзе заблокировала совместное заявление, в котором содержался призыв к деэскалации и "прекращению огня".

Ранее заявления с критикой Израиля от имени ЕС также не раз блокировала Венгрия.