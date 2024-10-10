Керівна партія Грузії вивісила нові агітаційні плакати, які дискредитують опозицію

На вулицях столиці Грузії з'явилися нові передвиборчі банери партії влади "Грузинська мрія" із зображенням лідерів опозиційних рухів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

На цих плакатах на криваво-червоному тлі зображені представники опозиції і рука, що утримує їх на повідках. На банерах є напис: "Ні війні! Ні агентурі".

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На банерах зображені експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, лідери опозиційної партії "Ахалі" Ніка Гварамія і Ніка Мелія, лідер "Стратегії Агмашенебелі" Георгій Вашадзе, лідер "Лело" Мамука Хазарадзе та лідер партії "Гахарія за Грузію" Георгій Гахарія.

Крім того, "Грузинська мрія" використовує плакати, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та на контрасті – "нормальне життя" у Грузії.

В українському МЗС назвали неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Своєю чергою прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що скандальні плакати "оголили правду" про війну в Україні.