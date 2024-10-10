Правящая партия Грузии вывесила новые агитационные плакаты, дискредитирующие оппозицию

На улицах столицы Грузии появились новые предвыборные баннеры правящей "Грузинской мечты" с изображением лидеров оппозиционных движений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

На этих плакатах на кроваво-красном фоне, изображены представители оппозиции и рука, удерживающая их на поводках. На баннерах есть надпись: "Нет войне! Нет агентуре".

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На баннерах изображены экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, лидеры оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия и Ника Мелия, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер "Лело" Мамука Хазарадзе и лидер партии "Гахария за Грузию" Георгий Гахария.

Кроме того, "Грузинская мечта" также использует плакаты, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и на контрасте – "нормальная жизнь" в Грузии.

В украинском МИД назвали недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

В свою очередь премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что скандальные плакаты "обнажили правду" о войне в Украине.