МЗС відреагувало на маніпулятивні плакати партії влади Грузії про війну в Україні

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Про це йдеться у заяві МЗС України з приводу рекламних банерів партії влади Грузії "Грузинська мрія", пише "Європейська правда".

У МЗС заявили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.

"Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії. Закликаємо Уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії", – йдеться у заяві

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Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, наголосили в МЗС.

Там також висловили сподівання, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, керівна партія Грузії "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації виготовила банери, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті – "нормальне життя" у Грузії.

Це серія однотипних плакатів та відеоролик, де кадрам руйнувань в Україні протиставляють цілі грузинські міста, фонтани і нові автобуси.

Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні". Подекуди частина плаката з фото руйнувань доповнена номерами у виборчих списках опозиційних прозахідних партій.

За день до цього грузинська делегація в Генеральній асамблеї ООН не приєдналася до аплодисментів значної частини присутніх, коли президент США Джо Байден говорив про необхідність продовжувати підтримку України.

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