В Англії та Вельсі злочини на ґрунті релігійної ненависті зросли на 25% після нападу на Ізраїль

В Англії та Вельсі злочини на ґрунті релігійної ненависті зросли на 25% через антиєврейські виступи.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

Як свідчать дані, злочини на ґрунті релігійної ненависті в Англії та Вельсі зросли на 25% за рік, у першу чергу через збільшення кількості антиєврейських злочинів після початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС в жовтні 2023 року.

Агентство наводить також дані Міністерства внутрішніх справ, які свідчать про те, що кількість злочинів, зареєстрованих поліцією як мотивованих релігією, зросла з 8370 до 10 484.

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При цьому кількість злочинів проти людей, які вважаються євреями, зросла більше, ніж удвічі: з 1543 до 3282. А кількість злочинів проти людей, які вважаються мусульманами – з 3432 до 3866.

"Це зростання було викликане збільшенням кількості злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв і, меншою мірою, проти мусульман, і відбулося з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС", – йдеться в урядовій доповіді, присвяченій цим даним.

Агентство зауважило, що ці цифри перегукуються з даними Фонду громадської безпеки єврейського органу, який займається моніторингом інцидентів, що свідчить про зростання антисемітизму до рекордних рівнів.

Водночас загальна кількість зареєстрованих злочинів на ґрунті ненависті впала до 140 561, що на 5% менше, ніж у попередньому році. Понад дві третини злочинів на ґрунті ненависті були скоєні на расовому ґрунті, як і в попередні роки, повідомляє уряд.

У суботу, 5 жовтня, повідомлялося, що пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.

Опісля пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.

А напередодні активісти руху Youth Demand наклеїли фотографію матері з дитиною, яка була зроблена в секторі Гази, на картину Пабло Пікассо в Національній галереї в Лондоні.