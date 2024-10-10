В Англии и Уэльсе преступления на почве религиозной ненависти выросли на 25% из-за антиеврейских выступлений.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные, преступления на почве религиозной ненависти в Англии и Уэльсе выросли на 25% за год, в первую очередь из-за увеличения количества антиеврейских преступлений после начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.

Агентство приводит также данные Министерства внутренних дел, которые свидетельствуют о том, что количество преступлений, зарегистрированных полицией как мотивированных религией или мнимой религией человека, выросло с 8370 до 10 484.

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При этом количество преступлений против людей, которые считаются евреями, выросло более чем вдвое: с 1543 до 3282. А количество преступлений против людей, которые считаются мусульманами – с 3432 до 3866.

"Этот рост был вызван увеличением количества преступлений на почве ненависти против евреев и, в меньшей степени, против мусульман, и произошел с начала конфликта между Израилем и ХАМАС", – говорится в правительственном докладе, посвященном этим данным.

Агентство отметило, что эти цифры перекликаются с данными Фонда общественной безопасности еврейского органа, который занимается мониторингом инцидентов, что свидетельствует о росте антисемитизма до рекордных уровней.

В то же время общее количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти упало до 140 561, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Более двух третей преступлений на почве ненависти были совершены на расовой почве, как и в предыдущие годы, сообщает правительство.

В субботу, 5 октября, сообщалось, что пропалестинские демонстранты прошли маршем через центр Лондона, в результате чего полиция города арестовала 17 человек.

Позже пропалестинские протестующие напали на британские офисы немецкой страховой компании Allianz, испачкав их красной краской в знак протеста против связей с израильской оборонной компанией Elbit Systems.

А накануне активисты движения Youth Demand наклеили фотографию матери с ребенком, которая была сделана в секторе Газы, на картину Пабло Пикассо в Национальной галерее в Лондоне.