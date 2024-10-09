Активісти наклеїли фото з Гази на картину Пікассо у музеї в Лондоні

Активісти руху "Youth Demand" наклеїли фотографію матері з дитиною, яка була зроблена в секторі Гази, на картину Пабло Пікассо в Національній галереї в Лондоні.

Про це повідомляє Daily Mail, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, двоє протестувальників увійшли до зали в галереї у середу, 9 жовтня, і наклеїли фотографію на захисне скло картини "Материнство".

Фото: Daily Mail

Після цього вони облили підлогу галереї червоною фарбою і демонстрували залиті фарбою руки.

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Знімок, на якому мати тримає свою поранену дитину, засипану уламками, був зроблений палестинським журналістом Алі Джадаллахом, зазначило видання.

Фото: Daily Mail

Поліція заарештувала активістів за підозрою у злочинному пошкодженні, наразі вони залишаються під вартою.

Представник Національної галереї заявив, що жодній картині в залі не було завдано шкоди, але приміщення на якийсь час закрили, поки офіцери з'ясовували обставини.

Фото: Daily Mail

Картина "Материнство" була написана іспанським художником Пабло Пікассо у 1901 році і зображує матір, яка колише оголену дитину, кінцівки якої складені в її обіймах так, ніби вона все ще перебуває в утробі матері.

У суботу, 5 жовтня, повідомлялося, що пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.

8 жовтня у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.

Напередодні повідомлялося, що пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.