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Пропалестинські активісти облили фарбою офіси німецької компанії у Британії "за зв'язки" з Ізраїлем

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Новини — Вівторок, 8 жовтня 2024, 14:26 — Уляна Кричковська

У вівторок, 8 жовтня, пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Зазначається, що відповідальність взяла на себе організація "Palestine Action" на платформі X (Twitter). Вона заявила, що демонстранти напали на 10 офісів Allianz у Британії, а також "окупували" британську штаб-квартиру страховика в Гілфорді, на південь від Лондона, протягом ночі.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

"Без страхування Elbit не міг би працювати в Британії", – йдеться в повідомленні пропалестинських протестувальників.

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У своєму дописі вони описали Allianz як "інвестора та страховика найбільшої ізраїльської збройової компанії".

Як розповіли поліцейські, вони отримали інформацію про розпилення червоної фарби на дві будівлі у фінансовому районі Лондона близько 04:00. Вони заарештували 19-річного юнака за підозрою в злочинному пошкодженні.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Журналісти зауважили, що Allianz – остання глобальна фінансова компанія, яка постраждала від такого вандалізму, а британський кредитор Barclays також є частою мішенню пропалестинських протестувальників.

Вони неодноразово нападали на компанію Elbit Systems та інші оборонні фірми, пов'язані з Ізраїлем. У серпні сімох людей звинуватили у крадіжці зі зломом і заворушеннях на складі, пов'язаному з Elbit, поблизу Брістоля, на південному заході Англії.

Elbit Systems – найбільший приватний оборонний концерн в Ізраїлі. Ця компанія розробляє і модернізує різні види озброєння: системи БПЛА, авіоніку, радіолокації, засоби наведення в артилерії та ракетної техніки.

У суботу, 5 жовтня, повідомлялося, що пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.

8 жовтня у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.

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Ізраїль Німеччина Велика Британія Близький Схід
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