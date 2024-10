Пропалестинські активісти облили фарбою офіси німецької компанії у Британії "за зв'язки" з Ізраїлем

У вівторок, 8 жовтня, пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Зазначається, що відповідальність взяла на себе організація "Palestine Action" на платформі X (Twitter). Вона заявила, що демонстранти напали на 10 офісів Allianz у Британії, а також "окупували" британську штаб-квартиру страховика в Гілфорді, на південь від Лондона, протягом ночі.

"Без страхування Elbit не міг би працювати в Британії", – йдеться в повідомленні пропалестинських протестувальників.

Реклама:

У своєму дописі вони описали Allianz як "інвестора та страховика найбільшої ізраїльської збройової компанії".

Як розповіли поліцейські, вони отримали інформацію про розпилення червоної фарби на дві будівлі у фінансовому районі Лондона близько 04:00. Вони заарештували 19-річного юнака за підозрою в злочинному пошкодженні.

Журналісти зауважили, що Allianz – остання глобальна фінансова компанія, яка постраждала від такого вандалізму, а британський кредитор Barclays також є частою мішенню пропалестинських протестувальників.

Вони неодноразово нападали на компанію Elbit Systems та інші оборонні фірми, пов'язані з Ізраїлем. У серпні сімох людей звинуватили у крадіжці зі зломом і заворушеннях на складі, пов'язаному з Elbit, поблизу Брістоля, на південному заході Англії.

BREAKING: Palestine Action target 10 offices owned by Allianz, investors and insurers of Israel’s biggest weapons firm, Elbit Systems. Without insurance, Elbit couldn’t operate in Britain.



Nine actions occurred overnight and the company’s Guildford HQ remains occupied! pic.twitter.com/Ul53sg5tkQ