Пропалестинські активісти облили фарбою офіси німецької компанії у Британії "за зв'язки" з Ізраїлем
Новини — Вівторок, 8 жовтня 2024, 14:26 —
У вівторок, 8 жовтня, пропалестинські протестувальники напали на британські офіси німецької страхової компанії Allianz, забруднивши їх червоною фарбою на знак протесту проти зв'язків з ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems.
Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Зазначається, що відповідальність взяла на себе організація "Palestine Action" на платформі X (Twitter). Вона заявила, що демонстранти напали на 10 офісів Allianz у Британії, а також "окупували" британську штаб-квартиру страховика в Гілфорді, на південь від Лондона, протягом ночі.
"Без страхування Elbit не міг би працювати в Британії", – йдеться в повідомленні пропалестинських протестувальників.
У своєму дописі вони описали Allianz як "інвестора та страховика найбільшої ізраїльської збройової компанії".
Як розповіли поліцейські, вони отримали інформацію про розпилення червоної фарби на дві будівлі у фінансовому районі Лондона близько 04:00. Вони заарештували 19-річного юнака за підозрою в злочинному пошкодженні.
Журналісти зауважили, що Allianz – остання глобальна фінансова компанія, яка постраждала від такого вандалізму, а британський кредитор Barclays також є частою мішенню пропалестинських протестувальників.
Вони неодноразово нападали на компанію Elbit Systems та інші оборонні фірми, пов'язані з Ізраїлем. У серпні сімох людей звинуватили у крадіжці зі зломом і заворушеннях на складі, пов'язаному з Elbit, поблизу Брістоля, на південному заході Англії.
BREAKING: Palestine Action target 10 offices owned by Allianz, investors and insurers of Israel’s biggest weapons firm, Elbit Systems. Without insurance, Elbit couldn’t operate in Britain.– Palestine Action (@Pal_action) October 8, 2024
Nine actions occurred overnight and the company’s Guildford HQ remains occupied! pic.twitter.com/Ul53sg5tkQ
Elbit Systems – найбільший приватний оборонний концерн в Ізраїлі. Ця компанія розробляє і модернізує різні види озброєння: системи БПЛА, авіоніку, радіолокації, засоби наведення в артилерії та ракетної техніки.
У суботу, 5 жовтня, повідомлялося, що пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.
8 жовтня у берлінському районі Нойкьольн спалахнули масові заворушення після пропалестинської демонстрації.