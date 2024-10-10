Зеленський: у листопаді план для проведення Саміту миру "буде на столі", але дати ще немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у листопаді підготовка до організації наступного Саміту миру має завершитись, але сама дата саміту поки невідома.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час короткого спілкування зі ЗМІ після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Зеленського запитали, що на цей час вже визначилося з приводу проведення наступного Саміту миру.

"Наступний саміт миру має відбутися. У листопаді план буде вже "на столі" – а дати я не знаю. Думаю, зараз ніхто її не знає. Але ми будемо готувати все так, як вирішили. На початку листопада план вже буде, з усіма деталями", – відповів президент України.

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Макрон зі свого боку нагадав, що у жовтні будуть проходити тематичні конференції за різними пунктами "формули миру", над якими працюють окремі групи країн, і Франція, зокрема, 17 жовтня організовує таку тематичну зустріч щодо пункту про ядерну безпеку.

Зеленський розповів, що розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

Президент України запевнив, що не обговорює із союзниками ніякого "припинення вогню" і про це не йшлося у тому числі на зустрічі з Макроном.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Франції з Лондона, де мав кількагодинну розмову з прем’єром Британії Кіром Стармером про "план перемоги". Президент також зустрівся у Лондоні з генсеком НАТО Марком Рютте.

За даними німецьких ЗМІ, у п’ятницю президента України чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.