Зеленский: в ноябре план для проведения Саммита мира "будет на столе", но даты еще нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ноябре подготовка к организации следующего Саммита мира должна завершиться, но сама дата саммита пока неизвестна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время короткого общения со СМИ после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Зеленского спросили, что в настоящее время уже определилось по поводу проведения следующего Саммита мира.

"Следующий саммит мира должен состояться. В ноябре план будет уже "на столе" – а даты я не знаю. Думаю, сейчас никто ее не знает. Но мы будем готовить все так, как решили. В начале ноября план уже будет, со всеми деталями", – ответил президент Украины.

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Макрон в свою очередь напомнил, что в октябре будут проходить тематические конференции по различным пунктам "формулы мира", над которыми работают отдельные группы стран, и Франция, в частности, 17 октября организует такую тематическую встречу по пункту о ядерной безопасности.

Зеленский рассказал, что раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.

Президент Украины заверил, что не обсуждает с союзниками никакого "прекращения огня" и об этом не шла речь в том числе на встрече с Макроном.

Напомним, Зеленский прибыл во Францию из Лондона, где имел многочасовой разговор с премьером Великобритании Киром Стармером о "плане победы". Президент также встретился в Лондоне с генсеком НАТО Марком Рютте.

По данным немецких СМИ, в пятницу президента Украины ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.