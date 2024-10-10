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Сибига в Париже провел первую встречу с новым главой МИД Франции и пригласил его в Украину

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Новости — Четверг, 10 октября 2024, 21:43 — Уляна Кричковская

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел первую встречу с новым главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и обсудил организацию его первого визита в Украину.

Об этом глава украинского МИД написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Сибига, в рамках визита президента Владимира Зеленского во Францию, он провел первую встречу со своим новым французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

"Мы скоординировали дальнейшие шаги накануне важных международных событий и согласовали организацию визита министра Барро в Украину", – написал он.

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Фото: X
Фото: X

Напомним, в сентябре во Франции назначили новое правительство во главе с Мишелем Барнье. Главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал должность государственного секретаря по европейским делам.

Как известно, Зеленский после встречи с Макроном заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".

Он в частности раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.

Также отдельное внимание лидеры стран уделили внимание вопросу совместного производства оружия.

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Франция Сибига
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