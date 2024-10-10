Сибига в Париже провел первую встречу с новым главой МИД Франции и пригласил его в Украину
Новости — Четверг, 10 октября 2024, 21:43 —
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел первую встречу с новым главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и обсудил организацию его первого визита в Украину.
Об этом глава украинского МИД написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".
Как рассказал Сибига, в рамках визита президента Владимира Зеленского во Францию, он провел первую встречу со своим новым французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.
"Мы скоординировали дальнейшие шаги накануне важных международных событий и согласовали организацию визита министра Барро в Украину", – написал он.
Напомним, в сентябре во Франции назначили новое правительство во главе с Мишелем Барнье. Главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал должность государственного секретаря по европейским делам.
Как известно, Зеленский после встречи с Макроном заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".
Он в частности раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.
Также отдельное внимание лидеры стран уделили внимание вопросу совместного производства оружия.