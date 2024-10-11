У Фінляндії завершили попереднє розслідування воєнних злочинів росіянина в Україні

Центральна кримінальна поліція Фінляндії завершила попереднє розслідування щодо росіянина, підозрюваного у воєнних злочинах в Україні у 2014 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Центральна кримінальна поліція підозрює Воїслава Тордена, також відомого як Ян Петровський, колишнього командира російської військової групи "Русич", у скоєнні тяжкого воєнного злочину та кількох інших воєнних злочинів.

Підозрювані злочини відбулися на сході України восени 2014 року, розповідає Оллі Тойрас, керівник слідства з Центральної кримінальної поліції.

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За словами Тойраса, в рамках розслідування були проведені допити у Фінляндії та Україні. Тордена кілька разів допитували у зв'язку з підозрою у скоєнні злочинів. В Україні допити проводила місцева влада, але на них були присутні представники Центральної кримінальної поліції.

Окрім заслуховування свідків, матеріал був зібраний з інтернету. За словами Тойраса, слідство знайшло відео з відкритих джерел. Поліція змогла підтвердити, що людина, яка з'являється на відео, – це Воїслав Торден.

Центральна кримінальна поліція співпрацює у розслідуванні з поліцією охорони, прикордонною службою, силами оборони та міжнародними органами. Далі матеріали попереднього розслідування передадуть до прокуратури. Кінцевий термін для висунення звинувачень – 31 жовтня.

У лютому Тордена засудили у Фінляндії до двох років тюремного ув'язнення за двократне порушення заборони на в'їзд.

Україна домагається екстрадиції Петровського. За даними українського слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Петровського внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України. За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як найманець Алексєй Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

У грудні 2023 року фінський Верховний суд ухвалив рішення, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну, бо на нього там нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.