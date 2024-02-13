У Фінляндії дали дворічний термін російському бойовику, видачі якого хоче Україна

У Фінляндії засудили екскомандира неонацистської групи "Русич" Яна Петровського, відомого як Воїслав Торден та підозрюваного у воєнних злочинах в Україні, до двох років тюремного ув'язнення за двократне порушення заборони на в'їзд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Повітовий суд Кюменлааксо постановив, що Петровський (Торден) двічі в'їжджав до Фінляндії через прикордонний пункт Ваалімаа, незважаючи на те, що Норвегія наклала на нього заборону на в'їзд до Шенгенської зони.

Кримінальна поліція також підозрює його в тяжких воєнних злочинах, скоєних в Україні.

Україна домагається екстрадиції Петровського. За даними українського слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Петровського внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України. За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як найманець Алексєй Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

У грудні 2023 року фінський Верховний суд ухвалив рішення, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну, бо на нього там нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.

Але генеральна прокуратура Фінляндії ініціювала попереднє розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів, скоєних Яном Петровським.

18 грудня стало відомо, що Петровського помістили під варту у Фінляндії.