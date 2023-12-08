Фінляндія не видасть російського бойовика Україні через умови в українських в’язницях

Верховний суд Фінляндії не дав згоду на екстрадицію до України російського бойовика Яна Петровського, відомого під іменем Воїслав Торден, та наказав негайно звільнити 36-річного громадянина Росії.

Про це повідомила фінська газета Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України за підозрою в участі у терористичній організації. За даними слідства, Петровський у 2014 році спільно з терористами "ЛНР" воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Верховний суд Фінляндії пояснив, що не може дати згоду на видачу Петровського через умови утримання в українських в'язницях. Суд послався на рішення ЄСПЛ, за яким умови в українських в’язницях порушують статтю 3 Європейської конвенції з прав людини.

Ця стаття стверджує, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. ЄСПЛ визначив як особливу проблему переповненість українських в'язниць і різні матеріальні недоліки закладів позбавлення волі.

На думку Верховного суду Фінляндії, Петровський ризикує бути підданим поводженню, що суперечить людській гідності, у разі його екстрадиції в Україну.

Наприкінці жовтня, нагадує видання, Верховний суд Швеції також ухвалив аналогічне рішення у справі про екстрадицію особи на підставі умов ув'язнення в Україні.

"Згідно з повідомленнями, умови утримання в українських в'язницях під час війни ще більше погіршилися і можуть становити загрозу життю і здоров'ю. Також надходять повідомлення про катування і насильство, в тому числі щодо осіб, підозрюваних у співпраці з Росією", – пише фінська газета.

Верховний суд постановив, що більше немає підстав для утримання Петровського під вартою для забезпечення його можливої екстрадиції. Суд наказав негайно звільнити його, якщо немає інших підстав для його утримання.

Про арешт Петровського у Фінляндії цього року фінські ЗМІ повідомили 25 серпня. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України.

За даними Міністерства фінансів США, Петровський обіймав посаду командира угрупування "Русич" з 2022 року. До цього його керівником був Алексєй Мільчаков – неонацистський найманець, який також перебуває під санкціями.

За словами американських посадовців, Петровський взяв на себе основну відповідальність за командування російськими бойовиками після того, як Мільчаков отримав поранення в боях за Харків у 2022 році.

Офіс генерального прокурора України підготував матеріали для екстрадиції Петровського.

Сам Петровський після арешту просив екстрадувати його до Росії.

Петровський в'їхав до Фінляндії завдяки новому імені, а також навчанню своєї дружини. Він прибув до Фінляндії автомобілем через пункт пропуску Ваалімаа 19 липня цього року у супроводі дружини і трьох дітей, а затримали його 20 липня за підозрою в імміграційних злочинах, коли він з сім'єю прямував до Ніцци, щоб відвідати родичів.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.