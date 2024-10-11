В Финляндии завершили предварительное расследование военных преступлений россиянина в Украине

Центральная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении россиянина, подозреваемого в военных преступлениях в Украине в 2014 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Центральная уголовная полиция подозревает Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, бывшего командира российской военной группы "Русич", в совершении тяжкого военного преступления и нескольких других военных преступлений.

Подозреваемые преступления имели место на востоке Украины осенью 2014 года, рассказывает Олли Тойрас, руководитель следствия из Центральной криминальной полиции.

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По словам Тойраса, в рамках расследования были проведены допросы в Финляндии и Украине. Тордена несколько раз допрашивали в связи с подозрением в совершении преступлений.

В Украине допросы проводились местными властями, но на них присутствовали представители Центральной криминальной полиции.

Кроме заслушивания свидетелей, материал был собран из интернета. По словам Тойраса, следствие нашло видео из открытых источников.

По его словам, полиция смогла подтвердить, что человек, который появляется на видео, – это Воислав Торден.

Центральная криминальная полиция сотрудничает в расследовании с полицией охраны, пограничной службой, силами обороны и международными органами.

Далее материалы предварительного расследования передадут в прокуратуру. Конечный срок для предъявления обвинений – 31 октября.

В феврале Тордена приговорили в Финляндии к двум годам тюремного заключения за двукратное нарушение запрета на въезд.

Украина добивается экстрадиции Петровского. По данным украинского следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой диверсионно-штурмовой разведывательной группы „Русич".

Петровского внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как наемник Алексей Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

В декабре 2023 года финский Верховный суд принял решение, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину, потому что его там якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.