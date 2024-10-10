Шольц каже, що Німеччина продовжить постачати зброю Ізраїлю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що постачання зброї Ізраїлю продовжаться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Бундестазі, його слова наводить Tagesschau.

Опозиційний блок ХДС/ХСС раніше звинувачував німецький уряд у нездатності підтримати Ізраїль.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц розкритикував коаліційний уряд за відмову у видачі ліцензій на експорт боєприпасів або запчастин для танків до Ізраїлю "протягом тижнів і місяців".

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За його словами, "велика кількість компаній" звернулася з письмовими документами, в яких зазначалося, що заявки на отримання ліцензій були подані, але не були розглянуті федеральним урядом протягом місяців.

"Ми постачали і будемо постачати зброю. Ми прийняли рішення в уряді, які також забезпечать подальші поставки в найближчому майбутньому", – заявив Шольц.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази.

Як повідомляли, президент США Джо Байден порадив Ізраїлю не завдавати ударів по нафтових об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку, яка сталась минулого тижня.