Шольц каже, що Німеччина продовжить постачати зброю Ізраїлю
Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що постачання зброї Ізраїлю продовжаться.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Бундестазі, його слова наводить Tagesschau.
Опозиційний блок ХДС/ХСС раніше звинувачував німецький уряд у нездатності підтримати Ізраїль.
Лідер ХДС Фрідріх Мерц розкритикував коаліційний уряд за відмову у видачі ліцензій на експорт боєприпасів або запчастин для танків до Ізраїлю "протягом тижнів і місяців".
За його словами, "велика кількість компаній" звернулася з письмовими документами, в яких зазначалося, що заявки на отримання ліцензій були подані, але не були розглянуті федеральним урядом протягом місяців.
"Ми постачали і будемо постачати зброю. Ми прийняли рішення в уряді, які також забезпечать подальші поставки в найближчому майбутньому", – заявив Шольц.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази.
Як повідомляли, президент США Джо Байден порадив Ізраїлю не завдавати ударів по нафтових об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку, яка сталась минулого тижня.